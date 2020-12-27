Karşıyaka’da imar tepkisi

Karşıyaka'da Cumhuriyet Mahallesi'nin tamamını, İnönü ve Örnekköy mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 137 hektarlık bölgede beklenen 1/1000 ölçekli imar planları Karşıyaka Belediyesi'nde askıya çıktı. Askıya çıkartılan imar planları sebebiyle mahalle sakinleri, taşınmazları karşılığında çok düşük bir pay verileceği iddia ederek Karşıyaka Belediyesine tepki gösterdi. İmar planına itirazda bulunduklarını ifade eden vatandaşlar, mahallede belediyenin de çok sayıda tapulu arazisi olduğunu, bu arazilerin tamamen imara açık olarak dönüşüme gireceğini; ama mahalle sakinlerinin arazilerinin değerlerinin düşürüldüğünü ileri sürdü.

SÖZÜNÜ TUTMALI

İmar planının askıya çıkartılması konusunda Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın mahalle sakinlerine verdiği sözü hatırlatırken, mahalle sakinlerinin avukatlığını yapan Avukat Yasemin Şen de, belediyenin imar planında revizyon yapması gerektiğini dile getirdi. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin avukatı Yasemin Şen, askıya çıkartılan imar planının tepeden inme bir şekilde sunulduğunu öne sürdü. Avukat Şen, "Modern şehirleşmede şehir planları, kent planları, imar planları, o bölge halkının ihtiyaçları gözetilerek, onları bilgilendirerek yapılması gerekir; ama mevcut durumda halk bilgilendirilmemiştir. Halkla uzlaşı sağlanmadan adeta tepeden inme şekilde bu plan sunulmuştur. Planda halkın mülkiyet hakkına zarar veren pek çok uygulama bulunmaktadır. Bu civarda Karşıyaka Belediyesinin çok sayıda tapulu arazisi bulunmaktadır. Halkın arsaları yeşil alan, yol olarak belirlenmişken belediyenin arsaları tamamen imara açık durumdadır. Bu konuda Karşıyaka Belediyesi tarafından halka bir kamulaştırma bedeli ödenmeyeceği, onlara sadece yer gösterileceği bilgisi bize verilmiştir; ancak yer göstermenin nerede yapılacağı, hangi mahallede olacağı, hangi arsada yapılacağına dair bir bilgi de verilmemiştir. Dolayısıyla burada insanlar yıllardır yaşadıkları evini, mahallelerini, komşularını terk etmek zorunda bırakılmaktadır. Bu mülkiyet hakkının doğrudan ihlali niteliğindedir. İmar planında revizyon yapılmalıdır. Bizim temennimiz, belediyenin buraya gelip, halkı dinleyip, halkla uzlaşı halinde, onların ihtiyaçları gözetilerek imar planında revizyon yapılmasıdır" diye konuştu.

BAŞKANA ÇAĞRI

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, imar planına karşı çıkanları işgalci olmakla suçladığını iddia eden Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, Başkan Tugay'a tepki gösterdi. Dağhan, "Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, 'Ben söz veriyorum; bu imar çıkmadan önce halkı toplayacağız, bu imarda kimin zararlı olacağını, kimin karlı olacağını açıklayacağız' dedi. 'Bu imar eğer halkın yararına olmayacaksa bu imarı çıkarmayacağız' demişti. Ben kendisine buradan da söylüyorum; bu imar bizim zararımızadır. Burada onları hiç görmedik. Buraya hiç gelmediler, halkı dinlemediler. Biz isterdik ki, buraya gelsinler, bu halkı dinlesinler. Burası deniz manzaralı bir mahalle. Yarın burada rantçılar cirit atacak. O yüzden biz Cumhuriyet Mahallesi vatandaşlarının mağdur edilmemesi istiyoruz" diye konuştu. İmar planı askıya çıktığında açıklama yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Hata varsa düzeltilir ama plan artık belli. Planlar kesinleştikten sonra parselasyon çalışması yapılacak. Umuyorum çok fazla itiraz olmaz ki süreç hızlı ilerler. Biz planların doğru olduğundan eminiz. Amacımız; mahalledeki sorunlu yapıların bir an önce yenilenmesi ve mahallenin hak ettiği değeri bulacak şekilde planlanmasını sağlamak. Çalışma tamamlandığında Cumhuriyet Mahallesi yaşamak ve yatırım yapmak için tercih edilir bir bölge haline gelecek" açıklamasında bulunmuştu