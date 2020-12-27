Kıraz’da mutlu son

Kiraz ilçesinde doğal gaz projesinin ilk etabı Mehmet Niğde Caddesi'nde düzenlenen törenle hizmete alındı. Sembolik olarak kurulan doğal gaz ocağı yakıldı. Kiraz'da 2021 yılında da devam edecek yatırım çalışmaları ile 4 bin haneye doğal gaz ulaştırılmasının hedeflendiği bildirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, törende yaptığı konuşmada, doğal gaz kullanımının medeniyet göstergesi olduğunu belirtti. Türkiye'de 2002'de yalnızca 6 ilde doğal gaz olduğunu aktaran Dağ, bugün 81 il ve her ilçeye doğal gaz götürüldüğünü aktardı. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ise doğal gazın ilçeye getirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın büyük emeği olduğunu vurgulayarak, "Gerçekten doğal gaz Kiraz için büyük bir ihtiyaçtı. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kimlerin emeği varsa herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.