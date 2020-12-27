Koronayı yendi uyarısını yaptı

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konduktan sonra 22 gün hastanede tedavi altına alınan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Murat Aydın, özellikle de nefes alabilmek için yoğun bakım sürecinde verdiği mücadeleyi unutamıyor. Yüksek basınçlı oksijen tedavisi almasına rağmen solunum değerlerinin yükselmediğini anlatan Aydın, şöyle konuştu: "Yoğun bakımdaki kayıplardan çok etkilendim. Her geçen gün nefes almakta zorlandım. Artık solunum makinesi olmadan nefes alamamaya başladım. O anlarda ölüm korkusu yaşamaya başladım. İnsan sağlığın ne kadar önemli bir değer olduğunu o zaman anlıyor. 3 yıl önce kalp krizi geçirdiğim için bunun oksijen değerlerime olumsuz etkisi oldu. Kalp hızım dakikada 150'ye kadar çıktı, yoğun bakımdaki hastaları arka arkaya kaybediyorduk. O anlarda yeniden kalp krizi geçirmekten korktum." Yoğun bakımdan servise alındığında çok mutlu olduğunu dile getiren Aydın, rahat bir şekilde nefes almaya başladığında ise kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini anlattı. Aydın, "Benim yaşadıklarım herkes tarafından iyi anlaşılmalı diye düşünüyorum. Tedavi sürecimde 15 kilo zayıfladım, iyileşmeme rağmen yorgunluk hissediyorum" diye konuştu.