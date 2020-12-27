Menemen’de boykot krizi

TFF 1'inci Lig'de yarın saat 13.30'da evi İlçe Stadı'nda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Menemenspor'da sular durulmuyor. Hafta içinde deplasmanda 3-2 kazanılan düşme hattındaki direkt rakiplerden Adanaspor müsabakasında 6 yabancı oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlup ilan edilmesi beklenen sarı-lacivertlilerde futbolcular idman boykutu gerçekleştirdi. Maddi sıkıntıların yaşandığı kulüpte alacaklarını tahsil edemeyen futbolcular sahaya çıkmasına rağmen antrenman yapmadı. Yönetim ise tesislere noter getirdi. Ancak noter takım sahaya çıktığı için futbolcular hakkında işlem yapamadı.