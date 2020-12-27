Yılbaşı öncesi sıkı denetim

yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 545 şişe gümrük kaçağı içki ile 200 litre sahte içki ele geçirildi. Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ilçesinde S.A.'ya ait evde gümrük kaçağı içki bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İçkilerin yılbaşı öncesinde muhtelif yerlere satılacağı bilgisini edinen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 545 adet gümrük kaçağı içki ile 200 litre sahte içki ele geçirildi. İçkilere el koyan ekipler, ev sahibi S.A. hakkında işlem yaptı.