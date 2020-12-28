8. sınıf öğrencisi 2. kitabını yazdı

BALIKESIR'IN Bandırma ilçesinde Fatih Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Dilara Mucuk, kitap yazma hayalini ikinci kez gerçeğe çevirdi. İlkokul yıllarında roman ve hikaye yazmaya meraklı olan Dilara Mucuk, yazdıklarını kitap haline getirme kararı aldı. İlk kitabı olan "Mavi Taşın Gücü"nde, bir kızın yolda bulduğu taşın üstün güçlerini konu almasını anlatan küçük yazar, 500 baskı ile yazarlık hayatına başladı. İkinci kitabı olan Elf-a Güç'ü de pandemide tamamladı. Ekonomik sıkıntılar yüzünden basılamayan 2. kitaba Bandırma Kültür ve Eğitim Vakfı, sponsor oldu.