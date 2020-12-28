Akhisar, Giresun’a takıldı

TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor, 16. haftada konuk ettiği zirve yarışındaki Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golü 68'inci dakikada Serginho'dan geldi.Maçın tek golünü 68'inci dakikada Giresunspor attı. Diarra'nın pasında Serginho'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kale önündeki Sergen'in ıskaladığı top yerden sekerek filelere gitti.