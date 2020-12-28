Altınordu zirveye diş geçiremedi

TFF 1. Lig'de 3'te 3 yaptıktan sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturan kırmızı-lacivertliler, daha sonra çıktığı son 5 müsabakada 3 yenilgi, 1 beraberlik alıp sadece 1 kez galip geldi. Bu periyotta 11 puan kaybeden İzmir temsilcisi zirveden inip Play-Off hattından dahi çıktı.
Altınordu, son 5 maçta zirve yarışındaki rakiplerinden Ankara Keçiörengücü ve Giresunspor'a (D) 2-0, Tuzlaspor'a (D) 4-1 mağlup olurken, Adana Demirspor'la (D) 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi bu periyotta sadece alt sıralarda yer alan Akhisarspor'u 3-2'lik skorla yenebildi.
'10 KİŞİ SKORU ÇEVİRMEK GÜÇ'
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ligin uzun bir maraton olduğunu ve ilk yarının son maçını kazanıp devreyi 30 puanla bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Eroğlu, "Maça 8 eksikle çıktık. Buna rağmen ilk yarıda dengeyi sağladık. Böyle bir ligde skoru 10 kişiyle çevirmek gerçekten çok zor" yorumu yaptı.