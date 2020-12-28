Altınordu zirveye diş geçiremedi

TFF 1. Lig'de 3'te 3 yaptıktan sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturan kırmızı-lacivertliler, daha sonra çıktığı son 5 müsabakada 3 yenilgi, 1 beraberlik alıp sadece 1 kez galip geldi.Altınordu, son 5 maçta zirve yarışındaki rakiplerinden Ankara Keçiörengücü ve Giresunspor'a (D) 2-0, Tuzlaspor'a (D) 4-1 mağlup olurken, Adana Demirspor'la (D) 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi bu periyotta sadece alt sıralarda yer alan Akhisarspor'u 3-2'lik skorla yenebildi.Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ligin uzun bir maraton olduğunu ve ilk yarının son maçını kazanıp devreyi 30 puanla bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Eroğlu, "Maça 8 eksikle çıktık. Buna rağmen ilk yarıda dengeyi sağladık. Böyle bir ligde skoru 10 kişiyle çevirmek gerçekten çok zor" yorumu yaptı.