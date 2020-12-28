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Aydın’da can aldı

Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
Aydın’da sahte içki can aldı
AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, İkiçeşmelik Mahallesi'nde Cengiz G. (62), sahte içki aldıktan sonra fenalaştı. Cengiz G'nin eşi Ayşe G. 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cengiz G'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. öte yandan Manisa'nın Turgutlu ilçesindeise sahte içki operasyonu düzenlendi.
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Aydın’da sahte içki can aldı
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