Biriktirdiği paralarla kendisine sera kurdu

BALIKESIR'IN Savaştepe ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Dokuz (30), hobi amaçlı olarak başladığı çiçek yetiştiriciliğini gelir kapısına çevirdi. Uzun yıllar çiçek sevgisiyle yaşayan Ayşe Dokuz, hayalindeki serayı da 5 yıl boyunca bir kova içinde biriktirdiği bozuk paralarla kurdu. Dokuz, yaklaşık 25 bin liraya mal ettiği serası için güzel bir açılış hayal ediyordu. Ancak açılışa pandemi nedeniyle kimseyi davet edemedi. Bu nedenle de seranın açılışını görme engelli eşi Ercan Dokuz (47), çocukları Ceren (13), Esmanur (11) ve Asaf (3) ile kurdele keserek gerçekleştirdi. "Seram yeni bir umut, yeni bir hayat ve yeni bir adım olur inşallah" diyerek açılışı gerçekleştiren Ayşe Dokuz, "Çiçeğe olan merakım uzun yıllardır vardı. Özellikle kaktüs ve sukulent üzerine hayalim olan serayı yaptım. Bu yolda yalnızdım. Ama sevdiğim işi yaptığım için hiç bir zorluktan yılmadım. Eşim, ben ve çocuklarım vardı. Seraya harcadığım 25 bin liranın 10 bin lirasını biriktirdiğim bozuk paralar ile karşıladım, kalanı için de eşim destek verdi. Bu kadar zorlukla kurduğum seram için tek hayalim, güzel bir açılış yapmaktı. Ama pandemi sebebiyle yapamadım. Ben de eşim ve çocuklarımla birlikte kurdeleyi keserek açılış yaptım" dedi. Ayşe Dokuz'un görme engelli eşi Ercan Dokuz ise, "İnşallah seramız hayırlı ve bereketli olur" diye konuştu.