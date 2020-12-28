Denizli’nin tatsız günü

Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Atakan, 45'inci dakikada Lukasik kaydetti. Denizlispor'un tek golü ise 80'inci dakikad Recep'in ayağından geldi.
8. dakikada Lukasik'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Paintsil'in dokunuşunda top yandan auta çıktı. 21'inci dakikada Endri'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Atakan'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu: 0-1.
MAÇ SONU BÜYÜK ÜZÜNTÜ
45'inci dakikada Kitsiou'nun pasında Lukasik'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2.
58'de
Varela'nın kullandığı köşe vuruşunda iyi
yükselen Rodallega kafayı vurdu, savunma
topu çizgiden çıkardı. 77'de Endri'nin köşe
vuruşunda Voka yakselerek kafayı vurdu.
Top az farkla yandan auta gitti. 80'de Mesanovic sağ kanattan çizgiye inerek yerden ortaladı. Caza sahası içindeki Recep'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.
90+3'te Leismann'ın ortasında arka direkte
Mustafa'nın yaptığı vuruş yandan
auta çıktı. İki maçtır kazanan Denizlispor
özellikle son dakikalarda kaçan goller sebebiyle
büyük üzüntü yaşadı.