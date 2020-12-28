Denizli’nin tatsız günü

Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu.8. dakikada Lukasik'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Paintsil'in dokunuşunda top yandan auta çıktı. 21'inci dakikada Endri'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Atakan'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu: 0-1.58'deVarela'nın kullandığı köşe vuruşunda iyiyükselen Rodallega kafayı vurdu, savunmatopu çizgiden çıkardı. 77'de Endri'nin köşevuruşunda Voka yakselerek kafayı vurdu.Top az farkla yandan auta gitti.90+3'te Leismann'ın ortasında arka direkteMustafa'nın yaptığı vuruş yandanauta çıktı. İki maçtır kazanan Denizlisporözellikle son dakikalarda kaçan goller sebebiylebüyük üzüntü yaşadı.