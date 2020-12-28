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Denizli’nin tatsız günü

Yeni teknik hocasıyla 2 maçtır galip gelen Denizlispor, Ankaragücü karşısında beklenmedik bir mağlubiyet aldı. ’ın golüyle umutlanan Ege ekibi, son dakikalarda dünyaları kaçırdı

Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
Denizli’nin tatsız günü
Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Atakan, 45'inci dakikada Lukasik kaydetti. Denizlispor'un tek golü ise 80'inci dakikad Recep'in ayağından geldi. 8. dakikada Lukasik'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Paintsil'in dokunuşunda top yandan auta çıktı. 21'inci dakikada Endri'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Atakan'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu: 0-1.

MAÇ SONU BÜYÜK ÜZÜNTÜ
45'inci dakikada Kitsiou'nun pasında Lukasik'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2. 58'de Varela'nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Rodallega kafayı vurdu, savunma topu çizgiden çıkardı. 77'de Endri'nin köşe vuruşunda Voka yakselerek kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta gitti. 80'de Mesanovic sağ kanattan çizgiye inerek yerden ortaladı. Caza sahası içindeki Recep'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2. 90+3'te Leismann'ın ortasında arka direkte Mustafa'nın yaptığı vuruş yandan auta çıktı. İki maçtır kazanan Denizlispor özellikle son dakikalarda kaçan goller sebebiyle büyük üzüntü yaşadı.

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Denizli’nin tatsız günü
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