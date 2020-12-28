Erkunt yeni pazar arayışına başladı

ERKUNT Traktör CEO'su Tolga Saylan, pandemi nedeniyle yurtdışında yeni pazarlara girmeyi hedeflediklerini söyledi. Pandemi sürecinin tüm sektörleri olduğu gibi otomotiv sektörünü de olumsuz etkilediğini belirten Erkunt Traktör CEO'su Tolga Saylan, 2021 yılının daha olumlu geçmesini beklediklerini söyledi. 2021 yılında satış adetlerini artırmayı ve yurtdışında yeni pazarlara girmeyi hedeflediklerini dile getiren Tolga Saylan, "Dünya'nın tecrübe ettiği pandemi süreci, tarımın ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Bu nedenle ülkemizdeki tarımsal üretimin artması ve tarımsal anlamda yeniden kendi kendine yetebilen bir ülke olmamız en büyük temennimiz. Bu yıl alışılanın aksine köyden kente göç kavramının terse döndüğünü gördük. 2021 yılında boş kalıp ekilmeyen arazilerin oranında azalma yaşanacağını ve yerli üretimde yükseliş ivmesi yakalanabileceğine inanıyoruz. Elbette bu durum daha fazla traktör ve tarımsal makine ihtiyacını ortaya çıkaracaktır. Bizler de bu doğrultuda çiftçilerimizin işlerini kolaylaştıracak ürünler üretmeye devam edeceğiz" dedi.