Evden 15 kilo bonzai çıktı

İZMİR Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın göreve gelmesiyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'Uyuşturucuya sıfır tolerans, her sokak başında biz olacağız' sloganıyla zehir tacirlerine geçit vermiyor. Narkotik polisleri sokaklarda uyuşturucuya ulaşılabilirliğin engellenmesi için çalışmalarını hızlandırırken, Konak İlçesi Kahramanlar semtindeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşıldı. Mahkeme kararıyla eve baskın düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de destek verdiği operasyonda evin her noktası didik didik arandı. Yapılan aramalarda evin çeşitli noktalarında 15 kilo 31 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucunun bir bölümünün yatağın altından çıkması polisleri bile şaşırttı. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar işlemleri yapılmak üzere Yeşilyurt'taki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadeleri alma işlemleri tamamlandıktan sonra zanlıların adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.