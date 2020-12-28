Kirala, sat, çal, iade et!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri kent genelinde çalıntı ve şase numarası değiştirilmiş araçların bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan saha ve istihbari çalışma sonucunda oto hırsızlık çetesinin şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemle insanları dolandırdıklarını ortaya çıkardı. Zanlıların önce ağır hasarlı araçları satın aldıkları daha sonra da aynı marka ve otomobilleri firmalardan kiraladıkları belirlendi. Kiraladıkları lüks otomobillere ağır hasarlı araçların şase ve plakalarını takan şahısların bu otomobilleri tamir edilmiş gibi göstererek yasa dışı şekilde sattıkları tespit edildi. Şase numarasını değiştirdikleri araçları satmadan önce de yedek anahtar çıkartan ve bu otomobillere araç takip sistemi yerleştiren çete üyelerinin satış işlemi yapıldıktan bir süre sonra yerini belirledikleri araçları yedek anahtarla çaldıkları anlaşıldı.Sattıkları otomobilleri çaldıktan sonra kiralama şirketine, 'aracınızı bulduk' diyerek iade ettikleri tespit edildi. Zanlıların bu şekilde araç kiralama şirketinin şikayetinden kurtuldukları öğrenildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimlikleri ve adresleri tespit edilen 9 çete üyesini düzenlediği operasyonla 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına aldı. Yapılan teknik çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların toplam 6 farklı aracı şase numarasını değiştirip sattıkları tespit edildi.Çete üyelerine ait adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 12 adet 9 mm mermi, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 16 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak, 2 araca ait 4 adet çalıntı plaka, 2 adet sahte olduğu değerlendirilen plaka, 2 adet şase numarası değiştirilmiş sahte plakalı lüks araç ele geçirildi. 9 çete üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.