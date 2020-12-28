Manisa’nın gizli hazinesi Darkale

MANISA'NIN Soma ilçesinde geleneksel Türk evi mimarisine sahip yapılarıyla dikkati çeken Darkale Mahallesi, turizme kazandırılacak. Darkale, koronavirüs (Kovid- 19) salgını sonrası tarih, yürüyüş, bisiklet, kaya tırmanışı ve fotoğraf meraklılarının ilgisini bekliyor. Derince bir vadinin içinde sırtını kayalık dağlara yaslamış "Tarhala" olarak da bilinen Soma'ya 3 kilometre uzaklıktaki 800 haneli Darkale Mahallesi, tarih, yürüyüş, kaya tırmanışı ve fotoğraf meraklısı turistlerin ilgisini çekebilecek birçok güzellik barındırıyor.Tarihi Bergama Krallığı'na değin uzanan, Bizans ve Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim birimi olan mahalle, Safranbolu, Beypazarı evleri gibi yapıları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Mahalleye dikkati çekmek isteyen bir grup gönüllü, bölgeyi turizmle ayakta tutmak için el birliğiyle çalışıyor. "Darkale Yenileme ve Yaşatma Projesi"ni başlatan gönüllülerin, Manisa Valiliği, Soma Kaymakamlığı, Soma Belediyesi, Soma Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle yürüttüğü çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Darkale Doğa Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Küçükkayapalı, "Yetkililerin de desteğiyle 2000 yılı aşan tarihe sahip bu güzel beldeyi turizme kazandırmak ve tanıtmak istiyoruz" dedi.