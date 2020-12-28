‘Mobil tanı’ karavanıyla bulaş riskine son

İZMİR'DEKI bir firmanın geliştirdiği karavan, gezici labaratuvar olarak görev yapabiliyor. Vatandaşların kan tahlili, kan şekeri ölçümü gibi çok sayıdaki tetkikini pandemi döneminde bir sağlık merkezine gitmelerine gerek kalmadan ayağına kadar götürüyor. Şikayetleri nedeniyle koronavirüs kapıp kapmadığını merak edenler de PCR testini bu karavanda yaptırabilecek. Çeşitli lakosyonlarda hizmet verebilecek mobil tanı aracı ile virüs endişesi taşıyan vatandaşların güvenli şekilde test yaptırabileceğini ifade eden proje sorumlusu endüstri mühendisi Ulucan Baran, hastanelerin yükünü de hafifletmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Baran, "Projemiz ön prototip aşamasındadır. Dünyada böyle bir uygulama henüz yok. En yakın uygulamalar sabit lokasyonlu uygulamalar ama bu şekilde bir uygulama henüz dünyada ilk. Hastalar numune verdikten sonra kullandıkları aplikasyondan yada e-devlet üzerinden sonuçları görebilecekler" dedi.