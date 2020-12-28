Siroz hastası Ercan donörünü bekliyor

İZMİR'İN Narlıdere'nin Çatalkaya Mahallesi'nde yaşayan evli bir çocuk babası inşaat işçisi Ercan Akmut (39), çalıştığı sırada birden kendisinde halsizlik hissetti. Nefes almakta zorlanan ve karnındaki şişliği fark eden Akmut, karaciğer sirozu olduğunu öğrendi. Tedavi süreci nedeniyle çalışamayan ve günden güne erimeye başlayan Akmut'un sağlığına kavuşabilmesi için uygun bir donörden nakil olmaya ihtiyacı var. 700 lira kirası olan bir evde yaşamlarını sürdüren Akmut ailesi duyarlı vatandaşlardan destek bekliyor. Annesini de siroz nedeniyle kaybeden ve iki kardeşinin de karaciğerlerinden sorun yaşadığını anlatan Ercan Akmut, "Bir gün çalışırken elim kolum boşaldı, birden titreme geldi. Hastanede gıda zehirlenmesi dediler, ilaç kullandım ama faydasını görmedim. Gün geçtikçe karnım şişmeye başladı. Nefes almakta zorlanınca kan tahlillerim yapıldı. Çekilen ultrasonda karaciğer siroz hastası olduğumu ve acil organ nakli gerekli olduğunu söylediler" dedi.Karaciğerin görevini yapmadığını ve donör aramaya başladıklarını söyleyen Akmut, akrabalarından uygun donör arandığını ancak karaciğerdeki yağlanma ve enzimlerin yüksek olması nedeniyle kimsenin uygun bulunmadığını kaydetti. Karaciğerin kendini yenileyen bir organ olduğunu dile getiren Akmut, "Kızım ve eşim için hayata sarılmak istiyorum. Umutla bekliyorum. İnşallah birileri vesile olur" dedi.