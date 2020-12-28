‘Tokyo’da madalyanın en büyük adayı biziz’

AVRUPA Şampiyonu milli jimnastikçi Ferhat Arıcan, geçtiğimiz sene Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda girdiği dereceyle 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Milli sporcu, Türkiye'ye Avrupa Şampiyonluğu kazandırdığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Çok büyük emekler vererek madalyaları kazandıklarını belirten Ferhat Arıcan, pandemi döneminde çok ağır antrenmanlar yapamadık ama mental olarak hazırlanmaya çalıştık. Çok zor süreçlerden geçtik. Bu zor süreçleri iyi değerlendirip, hem mental hem fiziksel olarak hazırlanarak bu şampiyonluğu elde ettik. İlk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştım. Tarihimizde ilk kez hem Avrupa Şampiyonluğu hem de kulplu beygirde Avrupa üçüncülüğü kazandım, o da çok önemli bir madalya. Tarihte kulplu beygirde finale kalamazken şimdi Avrupa üçüncülüğü geldi" dedi.Bundan sonraki hedefinin olimpiyatlar olduğunu söyleyen Arıcan, "Avrupa Şampiyonu olarak olimpiyatlara gidiyor olmaktan gerçekten çok mutluyum. Hedeflerimden bir tanesi de buydu. Fakat Avrupa Şampiyonu olduktan sonra sorumluluğum daha da çok arttı. Performansımızı koruyarak olimpiyat oyunlarına madalyanın en büyük adayı olarak gideceğiz" dedi. Şampiyon sporcuların antrenörü Yılmaz Göktekin ise Türk jimnastiğinin bilinirliğinin artması ve bir marka haline gelmesinin gurur verici olduğunu söyledi.