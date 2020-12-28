Virüsü ciddiye alın uyarısı

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 112 Acil Sağlık istasyonunda görevli evli ve 1 çocuk annesi Buse Varol (26), geçtiğimiz günlerde yakalandığı koronavirüsü yenip, işinin başına geri döndü. Koronavirüs nedeniyle yaşadıklarını anlatan Varol, "Fiziksel olarak şiddetli sırt ağrısı oldu. İlaçlarla ağrı kesilmedi. Göğüs ağrım çok fazla oldu. Sağlık personeli olmama rağmen beni korkutan ve psikolojik olarak yıpratan bir süreçti. Aslında sürekli 'evde kal' mesajı veriliyor. İnsanlar bunun önemini anlayıp, kavrayamadı. Türkiye'deki ilk kovid teşhisini duyduktan sonra evde kalmayı çok istedim" dedi.Kendisi gibi tüm sağlıkçıların bu süreçte ailesinden bile uzakta kalmayı göze alarak mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Varol, "Çünkü nöbetten eve gittiğimde olası bir enfekte durumunda virüs eşime ya da çocuğuma geçebilir diye onlardan uzak duruyordum. Çocuğum 'anne beni sevmiyor musun?' dedi. Çocuğumun bunu düşünmesi benim için çok yıpratıcı bir durumdu. Yaptığım işten dolayı ise onlardan ayrı kalmak zorunda kaldım" diye konuştu. Bazı kişilerin koronavirüsün yarattığı tehlikeyi önemsememesinden yakınan Buse Varol, "Bazı insanlar bunu oyun olarak algıladı galiba. Vakaya gidiyoruz maskesiz karşılıyorlar bizi. Maske takın diyerek uyarıyoruz. Ancak dinlemiyorlar. Maske takmaları konusunda uyardığımız zaman 'bizde virüs yok' diyorlar. Kimisi 'koronavirüse inanmıyoruz' diyor. Biz de onlara inanamadık. Nasıl böyle düşünebilirler. Bu kadar insan boşuna mı ölüyor. Bu kadar sağlık personeli evlerinde kalma imkanı varken kalmadılar. Bu virüs böyle yayılıyor. Tekrar olmayacağımın bir garantisi yok. Lütfen imkanınız varken evden çıkmayın. Bizim imkanımız olmadı. Yaptığımız iş zordu her zaman. Bu süreçte daha zor. Bize yardımcı olun, bu işi beraber çözelim" diye konuştu.