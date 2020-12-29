Bir arpa boyu yol bile kat edemedi

2020 yılının sona ermesine sayılı günler kala, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçen bir yılını değerlendirdi. İzmir'in en temel sorunlarının başını çeken trafikte bir arpa boyu yol kat edilemediğinin altını çizen Özgür Hızal, "Trafik çilemiz her geçen gün katlanarak büyüyor. Sayın Tunç Soyer, söz verdiği 111 kavşakta düzenleme ile Basmane, Alsancak ve Karşıyaka'da trafiği yerin altına alma projelerinin hiç birine başlamadı. Hala yapacağız, edeceğiz döneminde. Önceki dönemlerde başlayan, ancak ihalesi iptal olan Homeros Bulvarı-Otogar bağlantı yolunun ise akıbeti belli değil. Tunç Soyer'in görev süresinde biteceği söylenen, Buca metrosu ile ilgili projede, hiç bir adım atılmadı. Trafik için köklü çözümler beklenirken trafiği rahatlatma adına Altınyol'da, sabah ve akşam saatlerinde şeritlerin yönleri değiştiriliyor. Bu iş içinse Büyükşehir Belediyesi tarafından, trafik konisi koyma ihalesi yapılıyor. Ayrıca, şehrin göbeğinde, trafiğin en yoğun olduğu bölgede, Şehit Nevres Bulvarı'nın yarısının bisiklet yolu yapılmasına ise anlam getiremedik" dedi.Cemreler düşerken, projeksiyon perdelerine yansıyan yeşilleri hala İzmir'de göremediklerini belirten Hızal, "Koskoca bir yılı geride bırakırken, dönüp İzmir'e baktığımızda, bir metrekare yeşil alan ve park yapılmadığını görüyoruz. Portakal Vadisi ve Behçet Uz rekreasyon alanı gibi yerler ile ilgili sadece proje çizim gibi işlemlerden öteye gidilemedi" diye konuştu. Çöp sorununu İzmir'in kaderi haline getirdiklerini ifade eden Hızal, "Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da kentimizde, çöp sorun olmaya devam etti. Sadece, Aziz Kocaoğlu döneminde plan, projesi gerçekleşen ve yapımına başlanılan Harmandalı Çöp Depolama Alanı içerisinde bir tesisin açılış kurdelesini kesti. Çöp sorununa dair de başka bir icraat göremedik. 2020 yılında yapımı tamamlanması gereken, Bergama ve Ödemiş Çöp Tesisleri bitirilemedi" şeklinde konuştu.Her yıl olduğu gibi bu yılda, Körfez kirliliği ve İzmir'i saran kokunun konuşulduğunu kaydeden Hızal, "Biz, koku probleminin ortadan kalkması için yapılması gerekenleri söylemekten yorulduk ama Ege'nin incisi İzmir'i kokuya mahkum edenler, hala harekete geçmek için bir girişimde bulunmuyor. Kokunun ortadan kaldırılmasını sağlayacak önemli işlerden biri olan, kanalizasyonla yağmur suyunu ayrıştırması konusunda Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında toplamda, 60 kilometre hat yapmış. Oysa toplamda yapılması gereken hat uzunluğu, yaklaşık 4 bin kilometredir. Koku probleminin çözümü için kat edilen yol sıfırdır. İzmir, 2020 yılında, yine koku, sel ve taşkınlar ile uğraştı. En son Mavişehir gibi şehrin merkezinde olan bir yer, daha önce birçok kez olduğu gibi, sular altında kaldı. Büyükşehir'in, yıllardır bilinen bu sorunu engellemek için aldığı önlem ise, sahili toprakla kapatmak oldu" açıklamasında bulundu. Kentsel dönüşümde; 35 bin bağımsız bölümden sadece 455 bağımsız bölüm yapıldığına dikkat çeken Hızal, "Binaya, 100 binlerce lira harcanıp, sadece kolonlara boyama yapıldı. Bahane aranmadan, bir an önce kentsel dönüşüm hayata geçirilmelidir" diye konuştu.2020 yılında Tunç Soyer'in bol bol sansasyonel açıklamalarla gündeme geldiğini anlatan Hızal, "Tunç Soyer'in 2020'de yaptığı ve İzmirli hemşehrilerimize reva gördüklerini de es geçmeyelim. Zorla dayattıkları aktarmalı ulaşımın, en büyük avantajı olan, 90 dakika içerisinde, birinci binişten sonra ücretsiz olan diğer binişleri kaldırdı ve ücretli yaptı. Soyer, 1 yıl içinde ulaşıma yüzde 50, suya ise yüzde 45-50'lere varan zam yaptı. İzmir'e hizmet etmekle uğraşmak yerine sansasyonel söylemleri ile kendini ve şehri bol bol ulusal gündeme taşıdı. Son olarak düzenlediği Mizah Festivaline, İslam ve Türkiye düşmanlığı ile bilinen karikatüristleri davet etmesiyle gündeme gelen Soyer, Cumhur İttifakı'nın tepkisi sonucu, karikatüristleri savunarak etkinliği iptal etti" açıklamasında bulundu.