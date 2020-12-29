Genç kimyacıdan gurur verici başarı

KIMYADA, uluslararası olimpiyatlarda dereceler elde eden İzmir Fen Lisesi öğrencisi Deniz Güner (17), Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne (MIT) kabul edildi. Deniz Güner, "MIT'e başvururken yüksek akademik başarının yanı sıra sosyal faaliyetlerde ve başvuru yazısında da başarılı olmak gerekiyor. Benim geçen senelerde uluslararası kimya olimpiyatlarında bronz, gümüş ve altın madalyam vardı. Ayrıca TÜBİTAK'ta araştırma stajyerliği yaptım. Bence kabul edilmemde en büyük etkiye bunlar sahipti. Açıkçası ben ümitliydim ama yine de yüksek ihtimalle reddedileceğimi düşünüyordum. O açıdan kabul edilmek biraz sürpriz oldu. Umarım bundan sonra her şey daha iyi devam eder. İleride bilime katkı sağlamak ve ilerletmek istiyorum, bu açıdan çok iyi bir fırsat sunulmuş oldu" diye konuştu.