Kovid-19’u yenen doktorlar uyarıyor

TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele en ön safta sağlıkçılar yer alıyor. Kovid-19 yakalanan ve 12 gün entübe olarak kaldıktan sonra iyileşip işbaşı yapan Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde görevli Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Volkan Yarar, "Yoğun bakım hekimi olarak orada hasta yatmak ve olabilecek olumsuzlukları bilmek de insanı çok ürkütüyor. Tedavinizi de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu kadar hasta kayıpları ve vefatlara, bizlerin ve bakanlığımızın bu kadar emeğine rağmen hala bu işin ciddiyetinin farkında olmayan büyük bir kesim var. Hastalığa inanmayan, ceza yemeyeceğini bilse maske takmayacak büyük bir kesim var. Lütfen önlemleri alalım" dedi.'İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nde asistan hekim olarak eğitim alan ve üniversite hastanesinde Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde asistan doktor olarak görev yapan 27 yaşındaki Kıvanç Kaçar'ın sonucu test sonucu pozitif çıktı. 5 gün hastanede solunum desteği ile tedavi gören Kaçar, yaklaşık 3 hafta sonra sağlığına kavuşabildi. Kaçar, "Lütfen herkes önlemini alsın" dedi.