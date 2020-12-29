Mandalinaya nazar değdi

İZMİR'İN mandalina üretimindeki önemli merkezleri Menderes ve Seferihisar başta olmak üzere üretim bölgelerinde mandalinayı önce kırağı sonra yağmurlar vurdu. Mandalina ihracatçısının kolu kanadı kırıldı. Kırağının TARSİM Sigortası kapsamında olmaması üreticiden ürünü almış, bedelini ödemiş olan ihracatçıya çifte darbe vurdu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Aralık ayında yaşanan kırağı ve yağmur nedeniyle mandalina ihracatının büyük yara aldığını kaydetti. İzmir bölgesindeki mandalina rekoltesinin yüzde 50'sinin daha hasat edilmeyi beklerken kırağı ve yağmurların yaşandığı bilgisini veren Başkan Uçak, "Kırağı ve yağmurlar öncesinde hasat edilen ürünlerin yüzde 80-90'ı ihracata uygun olurken, kırağı ve yağmur sonrasında bu oran yüze 20-25'e düştü. İhracatçılarımızın tohur olarak satın aldığı henüz hasat edilmemiş bahçelerde yüzde 50-80 arasında kayıplar var. Mandalina ihracatında çok güzel bir performans yakalamıştık. 500 milyon dolara ulaşabilirdik. Ancak kırağı ve yağmur fren yaptırdı" diye konuştu.