Dönüşüm şart

İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, kentte yıkıma neden olan depremin ardından eski binaların dönüşümü konusunun önemli hale geldiğini ifade etti. Yıldırım, kentte yeni imar adalarının açılmadığına dikkati çekip, "İzmir'e nereden girerseniz girin gecekonduyla karşılaşırsınız. Bu bizi üzüyor. İzmir'i dönüştürmemiz elzemdir" dedi.

BINANIN KIMLIĞI OLMALI

İzmir'in kentsel dönüşümde yıllardır yol alamadığını savunan Yıldırım, "Deprem olunca aklımız başımıza geldi. Yapı kullanım izin belgesi olup 20 ya da 30 daireli bir apartmanda oturan vatandaşlarımız binalarını dönüştürüp, yenilemek istiyor. Vatandaşlar bir araya gelip anlaşsalar da binalar yıkıldığı zaman farklı mağduriyetler ortaya çıkıyor. Büyükşehir belediyesi ya da ilçe belediyeleri bu konuda bir adım atarlarsa çok düşük hak kayıplarıyla bu sorunun önüne geçilmiş olur. Aksi takdirde vatandaşlarımız 30 konutluk bir binada oturuyorsa yeni yönetmelikle beraber daire sayısı 20 ya da 22'ye düşüyor. Metrekare kaybı had safhada. Bu açıdan vatandaşlarımızın önünü açmamız gerekiyor. Yarın deprem olup olmayacağını bilmiyoruz. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi. Belediyelerin bina kimlik belgesi çıkartması gerektiğini ifade eden İslam Yıldırım, riskli binaların İzmir Büyükşehir Belediyesi kontrolünde tespit edilebileceğini ifade etti. Yıldırım, "30 konutluk bir binayı 20 konuta düşürdüğünüzde 10 vatandaş sokakta mı kalacak? Eski binalar dönüşmüyor. Belediyeler ve merkezi yönetim, insan hayatı söz konusu olduğu için, yüzde yüz mutabakatla ortak kararlar alabilir" diye konuştu.