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Esnafın umudu 2021 yılına kaldı

Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Esnafın umudu 2021 yılına kaldı
ESNAF ve Sanatkarlar açısından 2020'yi değerlendiren İzmir Esnaf Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Kovid -19 salgını ve yıl sonuna doğru yaşanan deprem nedeniyle üyelerinin çok zor günler geçirdiğini söyledi. 2020'yi kayıp yıl olarak nitelendirdiklerini kaydeden Başkan Mutlu, "Devlet imkanlar ölçüsünde tüm toplum kesimleri gibi üyelerimize de yardımcı oldu. Yeni yılda daha güçlü önlemlerin hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi. Yeni yıla zirve yapmış belirsizliklerle girildiğini belirten İESOB Başkanı Mutlu, 'En büyük beklentimiz virüse çare olacak bir aşının üretilmesi ve normalleşme yolunun açılmasıdır. Bu durumda bile normalleşme zaman alacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte tüm kesimlerin bakış açılarını ve stratejilerini yenilemeleri gerekmektedir. Yolumuz hem uzun, hem dik yokuşludur. Ancak, ümidimizi canlı tutmamız, elbirliğiyle her zamankinden çok çalışmamız gerekiyor. Bu çerçevede esnaf camiası olarak her zaman olduğu gibi, ülkemiz ve insanımız için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

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Esnafın umudu 2021 yılına kaldı
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