Esnafın umudu 2021 yılına kaldı

ESNAF
ve Sanatkarlar
açısından
2020'yi değerlendiren
İzmir Esnaf
Odaları Birliği
(İESOB) Başkanı
Zekeriya Mutlu,
Kovid -19 salgını
ve yıl sonuna doğru
yaşanan deprem nedeniyle
üyelerinin çok zor
günler geçirdiğini söyledi.
2020'yi kayıp yıl olarak
nitelendirdiklerini
kaydeden Başkan Mutlu, "Devlet
imkanlar ölçüsünde tüm
toplum kesimleri gibi üyelerimize
de yardımcı oldu. Yeni
yılda daha güçlü önlemlerin
hayata geçirilmesini bekliyoruz"
dedi.
Yeni yıla zirve yapmış belirsizliklerle
girildiğini belirten
İESOB Başkanı Mutlu, 'En
büyük beklentimiz virüse çare
olacak bir aşının üretilmesi ve
normalleşme yolunun açılmasıdır.
Bu durumda bile normalleşme
zaman alacaktır.
Dolayısıyla önümüzdeki
süreçte tüm kesimlerin
bakış açılarını ve stratejilerini
yenilemeleri gerekmektedir.
Yolumuz hem
uzun, hem dik yokuşludur.
Ancak, ümidimizi
canlı tutmamız, elbirliğiyle
her zamankinden çok
çalışmamız gerekiyor. Bu çerçevede
esnaf camiası olarak her
zaman olduğu gibi, ülkemiz ve
insanımız için üzerimize düşeni
yapmaya hazırız" dedi.