Esnafın umudu 2021 yılına kaldı

ve Sanatkarlaraçısından2020'yi değerlendirenİzmir EsnafOdaları Birliği(İESOB) BaşkanıZekeriya Mutlu,Kovid -19 salgınıve yıl sonuna doğruyaşanan deprem nedeniyleüyelerinin çok zorgünler geçirdiğini söyledi.2020'yi kayıp yıl olaraknitelendirdiklerinikaydeden Başkan Mutlu, "Devletimkanlar ölçüsünde tümtoplum kesimleri gibi üyelerimizede yardımcı oldu. Yeniyılda daha güçlü önlemlerinhayata geçirilmesini bekliyoruz"dedi.Yeni yıla zirve yapmış belirsizliklerlegirildiğini belirtenİESOB Başkanı Mutlu, 'Enbüyük beklentimiz virüse çareolacak bir aşının üretilmesi venormalleşme yolunun açılmasıdır.Bu durumda bile normalleşmezaman alacaktır.Dolayısıyla önümüzdekisüreçte tüm kesimlerinbakış açılarını ve stratejileriniyenilemeleri gerekmektedir.Yolumuz hemuzun, hem dik yokuşludur.Ancak, ümidimizicanlı tutmamız, elbirliğiyleher zamankinden çokçalışmamız gerekiyor. Bu çerçevedeesnaf camiası olarak herzaman olduğu gibi, ülkemiz veinsanımız için üzerimize düşeniyapmaya hazırız" dedi.