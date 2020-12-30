Hasta ile yakınlarına köprü oluyorlar

(Kovid-19) yakalanan hastaları iyileştirmek için fedakarca mücadele eden sağlık personeli, morallerini yüksek tutmaya çabaladıkları hastalar ile yakınları arasında köprü olmaya da çalışıyor. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kovid Yoğun Bakım Servisi'nde görevli hemşire Sibel Efe, koronavirüs hastalarının tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini söyledi. Hastalara psikolojik destek de verdiklerini anlatan Efe, "Hastalarla diyaloglarımızda dirençli olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hastalarımızı kaybettiğimizde ekip olarak herkes çok üzülüyor. Bunu ifade etmek çok zor. Bir akşam bir hasta yakınından telefon aldım. Dedesine hastalığı bulaştırdığı için büyük vicdan azabı çektiğini iletti. Dedesine küçük notları vardı, ben de onları benimle paylaşması durumunda gidip dedesinin kulağına fısıldayacağımı söyledim. Bunu duyunca çok mutlu oldu ve dedesine notlarını söyledi" dedi. Aynı hastanede Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olarak görev yapan Dr. Gökhan Kılınç, yakın zamanda Kovid-19 hastası bir diş hekimini kaybettiklerini dile getirdi. Başka arkadaşlarının da olduğunu anlatan Dr. Gökhan Kılınç, "Bu durum bizi çok üzüyor" diye konuştu.