Sağlık turizminin yeni adresi: İzmir

Dünyada Kovid-19 salgını sırasında, Türkiye hem teknik altyapısı hem de sağlık çalışanlarının yetkinliğiyle iyi bir sınav verdi. Bu beraberinde sağlık turizmine de ilgi oluşturdu. Türkiye'de sağlığına kavuşmak isteyen yabancıların en çok tercih ettiği şehir İzmir oldu. Sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 2019 yılında 1 milyar 65 milyon 105 bin dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılının ilk çeyreğinde ise 143 bin 266 hasta sağlık hizmeti aldı ve buradan elde edilen gelir 187 milyon 955 bin ABD doları oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, nitelikli hekim kadrosu, yüksek standartlardaki fiziki altyapısı, ileri teknolojilerin uygulandığı laboratuvarları ile İzmir'in sağlık turizmi için ideal şehir olduğuna dikkat çekti. Kubba, "Sağlık turizmi için önemli destinasyonlardan bir tanesi olan İzmir'in ulaşım olanaklarının artmasıyla sağlık turizminin başkenti olması mümkündür" dedi.Bu zamana kadar ABD, Almanya, Libya gibi farklı coğrafyalardaki 81 ülkeden yaklaşık 12 bine yakın yabancı hastaya şifa verdiklerini dile getiren Kubba, hastaların en çok hematoloji, ortopedi ve onkoloji bölümlerine geldiklerini söyledi. Kubba, "Sağlık turizminde öne çıkan branşlar olarak estetik cerrahi, organ ve doku nakli, kalp damar cerrahisi gibi operasyonları söyleyebiliriz. Hastalar, uluslararası akredite bir hastane olmamızdan dolayı bizi tercih ediyorlar. Salgının geçmesi ile birlikte sağlık turizmi eskisinden daha hareketli olacaktır" diye konuştu.Sağlık Bakanlığı'nın stratejik planında 20203 yılı için 10 milyar dolar gelir hedefinin olduğunu söyleyen Kubba, "Ülkemiz dünya çapında sağlık altyapısı ve yetişmiş insan gücü ile Türkiye sağlık hizmetlerinde küresel bir markadır. Cumhuriyetimizin 100. yılında genel turizm gelirlerine denk bir rakam sağlık turizmi tarafından ülkemize akacaktır. 1 milyonu aşkın sağlık turisti ile dünya genelinde sağlık turizminde ilk 3 ülke arasında olma yolunda ilerliyoruz" dedi.