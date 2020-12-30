Yeni asgari ücret ihracatçıyı korudu

7 milyon çalışanı ve ailelerini doğrudan etkileyen asgari ücret 2021 yılı için yüzde 21.56'lık artışla 2 bin 825 TL olarak belirlendi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yeni asgari ücretin işçilerin emeğini enflasyon karşısında, ihracatı ise rekabetçilikte koruyan bir dengede olduğunu kaydetti. Dünya'nın çok çetin bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Eskinazi, "Bugün işçi, işveren ve kamu kesimi çok hassas bir değerlendirme yaptı. Belirlenen asgari ücreti işçinin ve işverenin ihtiyaçlarına karşılık buldukları bir seviye olarak görüyoruz" diye konuştu.