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70 milyon liraya satılık hastane

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
70 milyon liraya satılık hastane
İZMIR'IN Dikili ilçesinde Kıroba mevkii'nde bulunan ve 6 farklı binadan oluşan kompleks 70 bin lira fiyatla satışa çıkartıldı. Efe Emlak tarafından sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden, 'İzmir Dikili'de satılık hastane' başlığıyla ilan paylaşıldı. Yüzde 90 kaba kaba inşaatı tamamlanmış binaların içinde herhangi bir eşya bulunmadığı öğrenildi. Daha önce otel olarak planlanan binaların hastane olarak satışa çıkartıldığı öğrenildi. İlanı paylaşan emlakçı Nizam Çetinkaya, "Şu an pazarlık aşamasındayız. Binalar satılmak üzere. Çok fazla detaylı bilgi veremeyeceğim" diye konuştu.
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70 milyon liraya satılık hastane
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