Navigasyon teknolojisi ile ameliyatta başarı

UZMANLAR hem yumuşak hem de kemik dokuları ilgilendiren cerrahi işlemlerde kullanılan navigasyon teknolojisinin ameliyat başarısını artırdığını söylüyor. Özel Sağlık Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Safa Satoğlu, tıp teknolojisinin en son yeniliklerinden olan navigasyon sistemiyle birlikte ameliyat sırasında yumuşak doku kitlelerinin derinliği ve şeklinin net bir şekilde belirlenebildiğini ve bu sayede yetersiz eksizyon gibi yaşanabilecek bazı hataların da önüne geçilebildiğini ifade etti

'AVANTAJ SAĞLIYOR'

Dr. Satoğlu, "Navigasyon sistemi adından da anlaşıldığı üzere yön bulma ve hedefe götüren bir teknoloji. Kranial yazılım ve 3 boyutlu görüntüleme sayesinde ameliyat esnasında tomografi çekerek veya ameliyat öncesinde çekilmiş Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans (MR) görüntülerini Navigasyon Sistemine füzyon yaparak görüntüleri ilgili el aletlerine yönlendiriyoruz ve ameliyat esnasında nerede olduğumuzu, ne kadar doku çıkardığımızı bize görebiliyoruz. Dünyada son 4-5 yıl içerisinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan navigasyon teknolojisi hekimlere avantaj sağlıyor. Ameliyatlardaki hatalı veya sinire yakın vida koyma kaynaklı komplikasyonları da minimuma getiriyoruz. Buna ek olarak özellikle omurga kırıklarının, büyük cilt kesileri yapılmadan, minimal invaziv cerrahi (perkütan vidalama veya çimentolama) ile tedavisinde de büyük kolaylık ve mükemmeliyet sağlıyor" dedi.