Sepıl’den 2020 değerlendırmesı

GÜRSEL Aksel Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştiren Mehmet Sepil, "Dünyada ve futbolda koronavirüs salgını yüzünden belirsizliklerin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Göztepe olarak 15 maçta 19 puan topladık. Bu beklentilerimizi karşılamadı. Daha iyi durumda olabilirdik ancak gelecek için umutluyuz" diye konuştu. Taraftardan yoksun sahaya çıkmalarının tüm takımlarda olduğu gibi kendilerinde de olumsuz etki bıraktığını vurgulayan Mehmet Sepil, "Çok güzel bir stat yaptık. Ancak maalesef bu güzel evimizde sadece 3 maçı taraftarla oynayabildik. Pandemiden dolayı geçen sezonun önemli bir bölümünü ve bu senenin tüm maçlarını seyircisiz oynamak zorunda kaldık. Eğer ki kendi stadımızda taraftarımız olsaydı, şu anki puandan fazlasını toplayabilirdik. Aleyhimize çalınan penaltılar da bizi etkiledi. En fazla penaltı çalınan takım olduk" yorumunu yaptı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, son günlerde eleştiri oklarının hedefi olan Teknik Direktör İlhan Palut'a da sahip çıktı. Türk futbolunda çok sık teknik adam değiştirildiğini vurgulayan Sepil, şunları söyledi: "Ben İlhan hocayı Türk futboluna kazandıracağımıza inanıyorum. İlhan Palut'un çok büyük değer olduğunu düşünüyorum. Kendisine daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz onu düşünüyoruz. Hocamızı her türlü konuda donanımını artırmayla ilgili planlar yapıyoruz. Hocamızla devam edeceğiz."