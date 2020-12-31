Sürekli’den Soyer’e tepki

Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in muhalefetin eleştirilerini "saldırı" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Partisinin bazı ilçe teşkilatlarına atanan gençlik kolları başkanlarına il başkanlığında mazbata verilmesi töreninde konuşan Sürekli, "İzmir ihmal edilmiş bir şehir. İnşallah bu açığı 2024 yılından sonra Cumhur İttifakı belediyeleri kapatacak" dedi. Soyer'in muhalefetin eleştirilerini "saldırı" olarak nitelendirdiğini belirten Sürekli, "Saldırı olarak nitelendirmesi hiç yakışmamış kendisine. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eleştirileri saldırı olarak nitelendirmesini şiddetle kınıyorum" diye konuştu.