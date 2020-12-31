Suya 1 yılda yüzde 41 zam

BIR yandan borç yükü artarken diğer yandan da içme suyu otopark, ulaşım gibi belediye hizmetlerine zam üstüne zam geldi. İZSU Genel Müdürlüğü bir yılda suya toplamda yüzde 41.7 zam yaparak kırılması güç bir rekora imza attı. Yaşananlar Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan İzmirlilere 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

ÇEVRE KATLİAMI

2000 yılında rahmetli Ahmet Piriştina döneminde hayata geçirilen Büyük Kanal Projesine ilave yatırımlar yapılmayınca evsel atıklar 2020'de de iç körfeze akmaya devam etti. Özellikle Çiğli'deki atık su arıtma tesisinde arıtılan suyun denize bırakıldığı bölgede ortaya çıkan görüntüler bu kadar da olmaz dedirtti. Geçimini deniz ürünlerini satarak sağlayan balıkçılar yaşanan çevre katliamına isyan etti