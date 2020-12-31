Yıldız ailesi bir ‘Umut’ bekliyor

Merkezefendi ilçesinde yaşayan Necati ve Ayten Yıldız çiftinin oğlu Umut, nadir görülen SMA Tip1 (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığına yakalandı. Çift daha önce 2017 yılında aynı hastalıktan Yusuf isimli 23 aylık bebeklerini kaybetti. Pamukkale Üniversitesi hastanesinden alınan test ile bebeklerinin SMA hastası olduğunu öğrenen aile, aynı acıyı tekrar yaşamamak için bir an önce ilaç ve tedavi süreci için gerekli miktarda paranın toplanması için bir yardım kampanyasının başlamasını istiyor. İnşaat işçisi olan Baba Yıldız imkansızlıklardan dolayı Umut'u hayatta tutabilmek için yardım bekliyor. Baba Yıldız, "SMA Tip 1 hastalığından evladımız Yusuf'u kaybettik şimdi de Umut oldu. Yine bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Şu anda ilaçlarımız var. Rahmetli Yusuf'un döneminde herhangi bir tedavisi ve ilacı yoktu. Şükür şimdi tedavisi ve ilacı var. Ama tedavi çok pahalı. Devletimizin karşıladığı ilacı bir şekilde alabiliyoruz. Ama tabi bu çare değil, Allah nasip ederse devletimizde bu iş ile ilgilenirse bir an önce diğer ilacımızı ülkeye getirirse inşallah çocuğumuz kurtulacak. Zaten bir evladımı kaybettim, Umut'u da kaybetmek istemiyorum. Bizim sesimizi duyun" dedi.