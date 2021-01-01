Çeşme doldu taştı

PANDEMİ nedeniyle en kalabalık kış aylarından birini geçiren İzmir'in Çeşme ilçesinin 44 bin olan nüfusu, yılbaşının da etkisiyle 200 bine ulaştı. Gözler eğlencenin merkezi ilçeye çevrilirken, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, yeni yıl kutlamalarında koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edilmesi halinde anında müdahale edileceğini belirtti. Demir, "Yılbaşı ile ilgili yerel yönetimin aldığı kararlar var. Jandarma ve emniyet, kaymakamlık hem otelcilere hem de Çeşme'de yılbaşını geçirecek bütün konuklara yılbaşı için uyarılarda bulundu. Restoranlar kapalı, otellerde eğlence olmayacak. Hem evlerimizde hem sokaklarda hem de kiraladığımız villa ya da müstakil evlerde hiçbir şekilde eğlence yapılmayacak. Yüksek sesli müzik olduğu anda Çeşme'yi yöneten otoriteler duruma müdahil olacaklar ve kesinlikle kutlamalara izin vermeyecekler. Emniyet ve jandarma hassasiyetle kontrolleri sürdürecek. Hazırlıklar yapıldı ve İzmir'den de ilave ekipler Çeşme'ye intikal edecek" dedi. Demir, vatandaşların tüm kiralık villaları tuttuğunu söyledi.