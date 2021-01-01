İNCIRALTI'NIN planlanması ile ilgili süreç devam ediyor. İl Toprak Kurulu tarafından "tarım yapılamaz" kararı alınan bölge ile ilgili yürütülen planlama sürecine deprem sebebiyle bir süreliğine ara verilmişti.Yılın son günlerinde ise planlama ile ilgili olarak hükümet cephesinde gaza yeniden basıldı. AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, planlama ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "kamu yararı" kararı aldığını duyurdu. Kaya açıklamasında "İzmir-İnciraltı planlama sürecinde çoğu gitti azı kaldı" dedi. Kaya'nın açıklaması şöyle: "İzmir'imiz ve İnciraltı için önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Hem Tarım ve Orman Bakanlığımız, hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bugün İnciraltı için "kamu yararı" kararı almış bulunmaktadır. Böylece, planlama çalışmaları kamu yararı çerçevesinde sürdürülecektir. İnciraltı, belediyelerimiz, oda-borsa-meslek kuruluşlarımız, STK'lar ve bölgedeki toprak sahiplerinin de içerisinde olduğu bir süreç ile planlanıyor. İzmir-İnciraltı planlama sürecinde çoğu gitti azı kaldı" dedi.