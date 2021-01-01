‘Kaldırım işgaline son verin’ talebi

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan Foça'daki kaldırım işgalleri ile ilgili şikayetler, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 10 Aralık tarihli toplantısında değerlendirildi. Talepler ve şikayetlerin ilgili kurumlar tarafından incelendiğinin belirtildiği kararda; tarihi İsmetpaşa Sokak Çeşmesi ile tescilli bir binanın arasında bulunan büfe ile Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı arasındaki kaldırımlardaki işgallerin kaldırılmasına karar verildiği belirtildi. Kurul, belediyenden 90 gün içinde kararı, yerine getirmesini istedi. Geçen günlerde yola döşenen iri parke taşlarının kepçeyle sökülüp yerine 'Bergama taşı' olarak bilinen küçük kesme taşların döşendiği Foça, şimdi de kaldırım işgaliyle gündeme geldi.