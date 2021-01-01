Organ bağışında yine birinci oldu

Türkiye'deorgan bağışı, 2016 yılından bu yana düzenli bir artış gösterdi. 2018'de 100 bin 349, 2019'da 121 bin 154 kişi organlarını bağışlarken, Kovid-19 nedeniyle bu sene organ bağışçısı sayısı 22 bin 301'de kaldı. Bu alanda 2013'ten bu yana ilk sırada yer alan İzmir'de geçen 8 senede 78 bin 165 kişi organ bağışında bulundu. Geçen yıl İzmir'de 13 bin 6 kişi organ bağışı kararı alırken, bu rakam salgının etkisiyle bu yıl 4 bin 184 kişi olarak gerçekleşti. İzmir'den sonra en fazla bağış yapan iller İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Balıkesir oldu.İzmir Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Özgür Sönmez, Kovid-19'un, organ bağışını da olumsuz etkilediğini belirtti. Sönmez, "İzmir halkı organ bağışı konusunda çok duyarlı. İzmir, 2013 yılından bu yana Türkiye şampiyonu. Bu konudaki çalışmalarımıza Kovid-19'a rağmen sosyal medya üzerinden devam ettik. Bu yıl 4 bin 184 vatandaşımız hastanelerde bulunan organ bağış birimlerine organlarını vereceklerini taahhüt etti. Böylelikle yine Türkiye'de en çok bağış yapan kentlerin içinde birinci olduk. Kovid-19 salgınıyla birlikte nakil öncesi yapılan işlemler de değişti. Artık nakil yapılacak donörden ve kadavradan 24 sat arayla 2 PCR testi yapıyoruz. Onun yanında bilgisayarlı tomografi çekerek, akciğerlere bakılıyor. Göğüs ve enfeksiyon uzmanlarının kontrolleri sonrası nakile karar veriliyor" dedi.