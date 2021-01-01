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Özgörkey, sigorta sektörüne giriyor

’nin premium segmentteki öncü firması Özgörkey Otomotiv, 2021 yılında sigorta sektörüne giriyor

Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
Özgörkey, sigorta sektörüne giriyor
EGE Bölgesi'nde 20 yıla yaklaşan tecrübeli satış ve satış sonrası ekibiyle müşterilerine hizmet veren Borusan Yetkili satıcısı ve yetkili servisi Özgörkey Otomotiv, büyümeye devam ediyor. Dünya ekonomisi için pandemi yüzünden kötü gitmesine rağmen güzel bir yılı kapattıklarını belirten Özgörkey Otomotiv Genel Müdürü Ozan Yıldız, satış rakamlarında yüzde 35 artırdıklarını belirtti. Yeni yılda çıtayı yukarı taşımak için yatırıma devam eden Özgörkey ailesi 2021 yılının ilk günlerinde yeni şirketlerini faaliyete geçirecek.

'BÜYÜME SÜRECEK'
Özgörkey Sigorta A.Ş olarak faaliyet gösterecek şirketin, sektörün önde gelen 8 büyük firmasıyla anlaşma yaptığını ve müşterilerine başta trafik ve kasko sigortası olmak üzere, yangın, deprem, konut, sağlık vb. branşlarda en hızlı ve en iyi fiyatla hizmet vereceklerini söyleyen Yıldız, "2021 yılında otomotiv ailesi olarak büyümeye devam edeceğiz" diye konuştu.
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Özgörkey, sigorta sektörüne giriyor
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