Pamukkale 2021’de dolu dolu geçecek

Denizli'de koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde geçen 2020 yılında çalışmalarını aralıksız sürdüren Pamukkale Belediyesi, 2021 yılında da hizmetlerine devam edecek. Başkan Örki, belediyenin çöp hizmetlerinde kullandığı kamyonların alınmasıyla 5 yılda yaklaşık 65 milyon liralık tasarrufun yapıldığını, Seyir Tepesi Projesi'nde 27 milyon liralık tasarruf sağlandığını belirtti. "Pamukkale için çok büyük hayallerimiz var" diyen Başkan Örki, "Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkileyen koronavirüs nedeniyle hayal ettiğimiz çalışmaları belki yapamadık ama bu hayallerimizden vazgeçmedik. Koronavirüsü mazeret olarak hiçbir zaman görmedik. Bir taraftan halkımızın sağlığını korumak için dezenfekte, maske ve temizlikle ilgili çalışmaları yaparken, bir taraftan da bir çok önemli projeyi sessiz sedasız hayata geçirdik. Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olan Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nı halkımızın hizmetine sunduk. Halkımız buraya kısa sürede büyük ilgi gösterdi" dedi.Eğitim konusunda çok hassas davrandıklarının da altını çizen Başkan Örki, kısa süre önce binlerce öğrenciyi mutlu ettiklerini söyledi. Pandemi nedeniyle okulların kapalı olduğunu ve bu nedenle uzaktan eğitime geçildiğini ifade eden Örki, "Uzaktan eğitim için gerekli olan en önemli unsur tabletti. Bunu kendi ailemizde de gördük. Çocuklarımızın uzaktan eğitime katılamayanları olduğunu biliyorduk. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden derslere hiç katılamayan öğrencilerin tespit edilmesini istedik. Bize 2 bin öğrenci bildirildi. Biz de mümkün olduğu kadar kısa sürede 2 bin tableti alıp çocuklarımızın evlerine kadar götürdük. Ayrıca bin 500 ortaokul öğrencisine aylık 90 lira, bin lise öğrencisine de aylık 115 lira eğitim yardımı yapıyoruz. Tek hedefimiz geleceğimiz olan çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmesi" diye konuştu.Pamukkale için 2021 yılının çok daha hareketli geçmesini beklediklerini de ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Büyükşehir'in altyapısını tamamlamak üzere olduğu 5 mahallemizi kapsayan üstyapı ihalemizin bazıları yapıldı, bazıları da bu hafta yapılacak. Altyapısı tamamlanan mahallelerimizde hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacağız. Deliktaş'ta yapacağımız iki okulun ihalesi de gerçekleşti. Ayrıca Aktepe Kültür Merkezi'nin bitirme ihalesi de yapıldı. Bu konudaki çalışmalarımızın ocak ayı içinde başlatmayı planlıyoruz. Amatör Sporlar Kompleksi'nin çalışmalarını da 2021 yılının ilk yarısında tamamlayacağız. Akhan'da 30 bin metrekarelik alanda devasa bir park yapıyoruz. Bunu da kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Buradan halkımıza 2021 yılının çok hareketli geçeceğinin sinyalini verebilirim" dedi.