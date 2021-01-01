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Sahte ve kaçak içkiye geçit yok

Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
Sahte ve kaçak içkiye geçit yok
İZMIR'DE sahte içki zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla sahte içki üreten şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 2020 yılına ait bilanço açıklandı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonlarda bin 650 şişe kaçak içki, 24 bin şişe sahte içki ve 93 ton etil alkol ele geçirdi. Yıl boyunca ekipler tarafından düzenlenen 106 operasyonda 185 kişi yakalanırken, 21 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir'de 9 Ekim tarihinden 9 Kasım'a kadar geçen süreçte sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan toplam 39 kişi hayatını kaybetmişti.
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Sahte ve kaçak içkiye geçit yok
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