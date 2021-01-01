Yılbaşında 5 bin polis görev aldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle sessiz bir yılbaşı geçirdik. Dünya genelinde yılbaşı etkinlikleri iptal edildi. Türkiye'de de yılbaşı gecesi akşam saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi günü (4 Ocak) saat 05.00'da bitecek. Önceki yıllarda 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan yılbaşı geceleri tıklım tıklım dolu olan meydanlar ve mekanlar, dün gecçeyi boş ve sessiz geçirdi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yılbaşı gecesi İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin pek çok noktasında denetim yaptı.İl genelinde oluşturulan 400 uygulama noktasında yapılacak denetimlerin yanı sıra 450 ekip ile 80 Yunus devriye ekibi de kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürecek. 4 deniz ve 2 hava aracının da katılacağı kontrollerde her gün 5 bin polis görev alacak. Asayiş birimleri ve ilçe emniyet müdürlüklerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otel ve konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, marketler, bakkallar kontrol edilerek tedbirlere aykırı davranışta bulunanlara cezai işlem uygulanacak. Yine siber polis, 24 saat internette "sanal devriye" yaparak özellikle sosyal medyada tedbirlere aykırı davranışlarda bulunan ve paylaşan şahısların tespitini yapacak.