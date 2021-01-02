2021 ıçın fınansal tasarruf önerılerı

dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını 2020 yılına damgasını vurdu. 2020'de pandemide sağlığın ardından en çok etkilenen ikinci alan ekonomi oldu. Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman da, ekonomide, tüketim- tasarruf dengesini nasıl korunması gerektiği konusunda bilgiler verdi. Kahraman, "2021 yılında daha fazla dikkat edip ekonomik planlarımızı ona göre yapmalıyız. Hepimizin kullandığı kredi kartları, krediler ya da ufak tasarruflarımızı değerlendirme yöntemlerinde bilgi düzeyinin artması, en azından süreci daha iyi yönetmemizi sağlayacaktır. Kredi kartı borcunun tamamı kapatılamıyorsa izleyen hesap kesimi beklenmeden mümkün olduğunca borcun kapatılması hedeflenmelidir. Kredi kartından nakit çekme en son tercih olmalıdır. Yüksek nakit gereksinimleri için ise çözüm tabii ki ferdi destek kredisi olmalı" dedi. Öte yandan küçük de olsa birikimlerimizi değerlendirebileceğimizi belirten Kahraman, Belirsizlik sürecinde 2021 yılında yatırım araçlarında ralli devam edecek" diye konuştu.