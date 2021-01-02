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Altay’da 2 fire birden

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Altay’da 2 fire birden
TFF 1'inci Lig'de üst üste 5 galibiyetle devrenin son haftası öncesi liderlik koltuğuna kurulup 18 yıl sonra Süper Lig'e dönmek için umutlarını artıran Altay'da ara transfer dönemi başlamadan kadrodan kopuşlar sürüyor. Sezon başında transfer edilen Fildişi Sahilli golcü Armand Gnanduillet'in şans bulamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği siyahbeyazlılarda kaleci Burak Öğür ve Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila da Bandırmaspor maçına çıkmadan kulübe veda etti. Sezon başında Ümraniyespor'dan transfer edilen 31 yaşındaki Burak, ilk 8 maçta kaleyi koruduktan sonra eldivenleri Cihan'a kaptırmıştı.
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Altay’da 2 fire birden
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