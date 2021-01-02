Bahçavan: 2021’de hizmetler sürecek

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 2020 yılının pandemi ve afetlerle hatıralardan asla silinmeyecek bir yıl olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde aktif olarak sahada yer aldıklarını ifade eden Başkan Bahçavan; "Bu süreçte ilçemizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdik, ekiplerimizi artırdık" dedi. Organize Sanayi Bölgesi'nde de önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Bahçavan, "Altyapı çalışmalarında artık sona gelinen OSB'mizde önümüzdeki haftalarda birkaç fabrikanın temeli atılacak. 2020 yılında ayrıca kırsal mahalle yollarımızın büyük kısmının asfaltlamasını gerçekleştirdik. Dursunbey- Balıkesir yolumuz ve Dursunbey- Kütahya yolunuzda Sıcak asfalt çalışmaları hızlı bir şekilde sürdü. İnşallah önümüzdeki yıl bu yolların büyük bir kısmı bitmiş olacak. Bu yılın son günlerinde 160 vatandaşımızı TOKİ aracılığı ile ev sahibi yapmak bizleri çok mutlu etti. İnşallah yeni TOKİ'ler için girişimlerimiz yeni yılda da devam edecek. Kısacası pandemiye rağmen hem Cumhurbaşkanlığımızın hem de Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin 2020 yılında ilçemize yaptığı yatırımlar bizleri çok mutlu etti. İnşallah 2021 yılında bu verimlilikle sürdüreceğiz" diye konuştu.