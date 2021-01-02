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’de süt fiyatı 3 lira oldu

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Denizli’de süt fiyatı 3 lira oldu
DENIZLI'DE 8 ilin süt üreticilerini temsil eden birlikler ve sanayiciler arasında yapılan anlaşma sonucu, soğuk süt fiyatı 2.80 TL, üreticiye ödenmesi koşulu ile 3 TL olarak kabul edildiğini duyurdu. Aralık ayı son haftasında Türkiye'nin farklı bölgelerinde oluşan süt fiyatı ve bunun tabana yansıması sonrası, toplantı gerçekleştirildi. Ege ve Akdeniz bölgesinde bulunan Afyon, Isparta, Burdur, Antalya, Muğla, Denizli, Aydın ve İzmir illerinde faaliyetini sürdüren üretici örgütü temsilcileri, aynı bölgelerden süt alımı yapan süt sanayi temsilcileri, Denizli Hay- Koop Birliğinin ev sahipliğinde Denizli'de toplandı. Yapılan görüşmeler sonucunda soğuk süt fiyatı 2.80 TL, üreticiye ödenmesi koşulu ile 3 TL olarak kabul edildi.
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Denizli’de süt fiyatı 3 lira oldu
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