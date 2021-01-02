Filyasyon ekipleri görev başında

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve mart ayında bu yana koronavirüs (Kovid-19) vakalarını ve temaslıları belirlemek için görev yapan filyasyon ekipleri, 2021'i görev başında karşıladı. İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, kent genelinde görev yapan filyasyon ekiplerinin 2020 yılındaki tüm özel günler gibi yeni yılda da görevlerinin başında olduğunu söyledi. Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Kızılelma, "Kent genelinde görevli 790 filyasyon ekibiyle sahadayız. Pandemide başarılı olmak için başından bu yana tüm sağlık çalışanları özverili davrandı. Temizlik, maske ve mesafenin önemli olduğunu söylüyoruz. Kalabalık ortamlara girmemeliyiz. Vatandaşımız bunlara önem verirse salgınla daha güçlü mücadele ederiz. Salgının bittiği gün gerçek kutlamayı yaparız" dedi.