İzmir’in akciğerleri atık sahasına döndü

İZMİR'İN Bornova ilçesindeki Pınarbaşı semtinde bulunan ormanlık alan, moloz ve hafriyat döküm alanına döndü. Sanayi atıkları, inşaat ve evsel atıkların yanı sıra alkol şişeleri ile araba parçalarının da bulunduğu ormanda, küçük çaplı moloz dağları oluştu. Dökülen moloz ve hafriyat her geçen gün artarken, ormandan kötü kokular yayılmaya başladı. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, bir an önce önlem alınmasını istedi.

ORMANIN TAM ORTASI

Ormanı çöplük haline getirenlerin doğayı katlettiğini söyleyen Hakan Topaloğlu, "İnsanlar molozlarını döküm sahalarına dökmek yerine doğayı katlediyorlar. Burası ormanın tam ortası. Kaç tane ormanımız var? Nefes alabileceğimiz yerler azaldı. Buralara döküm yapılmasını ahlaksız olarak nitelendiriyorum. Hem insanlarımızın daha duyarlı olması hem de yetkililerin sorunu çözmesi gerekiyor" dedi. Ormandan geçerken rastgele atıkları gördüğünü ve şaşkınlığını gizleyemediğini belirten Emre Gürpınar ise, "Resmen doğaya hakaret ediyoruz. Bunun farklı yolları var. Bu şekilde olmaz. Ben de geçtiğimiz günlerde evimde tadilat yaptım ama çıkan atıkları döküm alanına götürüp, döktük. Ormana dökülen molozlara baktıkça üzülüyorum. Gereken önlemin alınması gerekiyor" diye konuştu.