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Kısıtlamayı deldi polisi yaraladı

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Kısıtlamayı deldi polisi yaraladı
İZMIR'IN Bornova ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü Enver M.'nin kullandığı 35 AR 9824 plakalı otomobil, uygulama noktasında denetleme için durdurulan otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle ilerleyen otomobil, ekip otomobile ile polis memuru Servet Çakır'a çarpıp yaralanmasına neden oldu. Başını yere çarpan polis memuru Çakır, hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü Mutlu, araçtan inerek kaçmaya başladı. Bu sırada denetlemesi biten motosiklet sürücüsü, Emin Güven, peşine düşerek kaçan otomobilin önüne geçerek aracı durdurdu. Kaçmaya çalışan sürücü Mutlu ise polise teslim edildi. Enver M.'nin yapılan muayenesinde 110 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kısıtlamayı deldi polisi yaraladı
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