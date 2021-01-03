Akhisar’da herkes milyoneri arıyor

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye "9884757" numaralı bilete isabet etti. Biletin Manisa'nın Akhisar ilçesinde satıldığı ortaya çıktı. Satılmayan üç biletin ikramiye tutarı olan 75 milyon TL ise Varlık Fonu'na devredildi. Akhisar'da ve sosyal medyada herkes milyonerin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Şanslı biletin Fıstıkçı Sülo lakaplı Süleyman Gezer'in sahibi olduğu Gar Büfe'den satıldığı ortaya çıkmıştı. 14 yıldır şans dağıtan Gezer'in 6 sene önce Milli Piyango Süper Loto 2 Ekim 2014 sonuçlarında Akhisar'da ise 1 kişi 5'i tutturarak 3 bin 968 TL kazanmıştı. Milyonerle ilgili çok sayıda dedikodu yayılırken, kimi milyonerin kırsal Beyoba Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşa çıktığını söylerken, başka bir dedikoduya göre Akhisar'da gümüş dükkanı sahibi bir kişinin milyoner olduğu iddia edildi. Çok sayıda dedikoduya rağmen milyoner hala ortaya çıkmadı. Sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf da merak konusu oldu. Elinde ikramiye isabet eden biletle fotoğraf paylaşan gencin milyoner olduğu iddia edilirken, fotoğrafın gerçek olup olmadığı bilinmiyor.

İNŞALLAH SAĞDIR

Figen Yaka isimli twitter kullanıcısı 'İkramiye bu bireye çıkmış' diyerek elinde ikramiyenin isabet ettiği bilet bulunan kimliği belirsiz gencin fotoğrafını paylaştı. Furkan Akarsu ise Yaka'nın paylaştığı fotoğrafa 'İnşallah sağdır' diye esprili yanıt verdi. Rabia isimli kullanıcı ise, "Yapabileceğimiz bir şey var mı Furkan Bey? Tüm akrabalarım Akhisar'da. Piyango da bize çıktı zaten. Çok iyi yaşar bu beyefendi" dedi. KEŞKE BANA ÇIKSA

Öte yandan Abos Çınar isimli kullanıcı, "İkramiye hayvan besicisi Burhan Tekin'e çıkmış. Şu anda Akhisar'da ikamet ediyor" diye akrabası ile ilgili espri yaptı. Telefonla ulaştığımız Burhan Tekin, "Hayvan besicisi olduğum doğru ancak ikramiye bana çıkmadı. Abos Çınar isimli kişi akrabam olur. İstanbul'da ikamet ediyor. Espri olsun diye sosyal medyada ismimi yazmış. Keşke ikramiye bana çıksaydı" dedi.